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Спорт

Владимирский спортсмен поедет на первенство Европы по боксу срели юниоров

Соревнования пройдут в Черногории
Виктория СУХОВА
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фото федерации бокса по Владимирской области

фото федерации бокса по Владимирской области

Владимирский боксер Рамазан Дадаев будет защищать честь страны на первенстве Европы по боксу среди юниоров.

С 11 по 23 ноября в Будве (Черногория) состоится первенство Европы по боксу среди юниоров (17-18 лет), соревнования пройдут в десяти весовых категориях. Рамазан Дадаев вошел в состав сборной в весовой категории до 81 кг.

Старший тренер юниорской сборной России и заслуженный тренер страны Виктор Супрун поделился ожиданиями от турнира: "У нас хороший состав, на первенство Европы едут лучшие ребята.Все ребята находятся в хорошем состоянии. Что касается задач на турнир, то мы всегда ставим цель завоевать первое общекомандное место. Как минимум, должно быть пять победителей".