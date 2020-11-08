Владимирский спортсмен поедет на первенство Европы по боксу срели юниоров

фото федерации бокса по Владимирской области

Владимирский боксер Рамазан Дадаев будет защищать честь страны на первенстве Европы по боксу среди юниоров.

С 11 по 23 ноября в Будве (Черногория) состоится первенство Европы по боксу среди юниоров (17-18 лет), соревнования пройдут в десяти весовых категориях. Рамазан Дадаев вошел в состав сборной в весовой категории до 81 кг.

Старший тренер юниорской сборной России и заслуженный тренер страны Виктор Супрун поделился ожиданиями от турнира: "У нас хороший состав, на первенство Европы едут лучшие ребята.Все ребята находятся в хорошем состоянии. Что касается задач на турнир, то мы всегда ставим цель завоевать первое общекомандное место. Как минимум, должно быть пять победителей".