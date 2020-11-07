Прокуроры нашли нарушения на Октябрьском рынке, где произошел взрыв гранаты

Ковровские прокуроры нашли нарушения на Октябрьском рынке, где 1 ноября произошло ЧП со взрывом гранаты.

Как сообщает региональная прокуратура, администрация рынка не организовала должным образом охрану территории торговой точки. Вместо ЧОПовцев рынок охраняли рядовые сотрудники, которые не имеют профподготовки. Помимо этого, как выяснили проверяющие, на рынке не соблюдались требования противопожарной безопасности.

По результатам проверки в настоящее время заместителем Ковровского городского прокурора генеральному директору и обществу с ограниченной ответственностью “Октябрьский рынок” внесено представление. А также в отношении директора и юридического лица вынесено 4 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.