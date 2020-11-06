Владимирцев будут лечить дистанционно с помощью телемедицины

Как сообщили в областной администрации, бесплатные дистанционные консультации помогут сделать медпомощь доступнее для жителей и особенно обрадуют пациентов с хроническими заболеваниями, которые должны часто ходить к врачу.

Воспользоваться телемедициной смогут жители Владимирской области, зарегистрированные на госуслугах и имеющие полис ОМС нашего региона. Чтобы получить консультацию в виде телефонного звонка, переписки или видеосвязи – нужно зайти по ссылке 33.telemed.chat. Впрочем, врач на такой консультации не сможет поставить диагноз или назначить лечение, а только поговорит с пациентом. Как объясняют в областной администрации, его задача – записать пациента к узкому специалисту, направить его в конкретную больницу, на обследования или даже вызвать скорую. Кстати, после очного приема больного вполне могут записать на телемедицинскую консультацию – чтобы проверить, как он лечится.

До конца года электронный сервис должен охватить 55 больниц и поликлиник, но пока к нему подключат 13 медицинских организаций: областная детская клиническая больница; детская городская поликлиника №1 г.Владимира, поликлиника №2 г.Владимира, клиническая больница №5 г.Владимира, больница №7 г.Владимира, Ковровская многопрофильная городская больница №1, Ковровская районная больница, Муромская городская больница №2, детская больница округа Муром, Гусь-Хрустальная городская больница, детская городская больница г. Гусь-Хрустальный, Золотковская районная больница и Вязниковская районная больница.