В Судогде онкобольной вынужден был сам покупать лекарства

Житель Судогодского района обратился в прокуратуру, пожаловавшись, что его не обеспечили положенными по закону лекарствами. Оказалось, что мужчине – инвалиду 1 группы – в июле этого года поставили диагноз «первичный рак печени». Комиссия врачей-онкологов Областного онкологического диспансера рекомендовала ему препарат, являющийся для него жизненно важным. Но лекарств бесплатно, как положено по закону, он не получил: ему отказали, поскольку на момент назначения инвалидности заявка лечебного учреждения на 2020 год была уже сформирована. В июле и августе он покупал лекарство сам, потратив на него около 43 тысяч рублей. Теперь прокурор обратился в суд, прося вернуть местному жителю потраченные на препарат деньги.