Московский предприниматель оставил во владимирских лесах более 20 тысяч тонн мусора

Житель Московской области, являясь фактическим руководителем ООО «СпецТехАвто», создал и зарегистрировал ООО «СПЕЦТЕХАВТО» и ООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный». В августе 2014 года между ГКУ Владимирской области «Гусевское лесничество» и ООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный» был заключен договор, согласно которому частная компания получила во временное пользование участок леса. Предполагалось, что для выполнения изыскательных работ в целях разработки проектной документации для рекультивации лесного участка, загрязненного отходами. ООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный» должно было вывозить мусор и доставлять его на полигон ТБО у деревни Марьинка Камешковского района. Однако согласно плану москвича большая часть отходов, ввозимых на станцию перегрузки ТБО, оставалась на месте, а не вывозилась на Марьинский полигон. И с ноября 2014 года по февраль 2016 года на землях леса разместили не менее 21 740 тонн 978 килограммов твердых бытовых отходов. При этом житель Московской области, чтобы, как посчитал суд, скрыть свою причастность, привлек к руководству ООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный» номинальных руководителей, не имеющих доступа к полному управлению компанией. В результате благодаря нарушениям компания заработала более 14 миллионов 600 тысяч рублей. Суд признал жителя столичного региона виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в особо крупном размере. И оштрафовал его на 400 тысяч. Кстати, сам мужчина вину так и не признал, заявив, что не имеет отношения к фигурирующим в деле компаниям. Он обжаловал приговор Гусь-Хрустального городского суда, но решение суда осталось без изменений.