В больницах Владимирской области проверили кислородное оборудование после взрыва в Челябинске

Департамент здравоохранения Владимирской области организовал внеплановую проверку кислородного оборудования, которое используют в городской больнице №6 и роддоме №2 областного центра.

Для обеспечения кислородом пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции, на территории шестой больницы установлена новая кислородная станция. Оборудование располагается на отдельно стоящей площадке и работает в штатном режиме под контролем специализированной организации. По данным департамента здравоохранения, на кислороде здесь находятся 160 пациентов. Каждый из них потребляет от 5 до 10 литров кислорода в минуту. Каждые 4-5 дней кислородная станция пополняется свежим запасом жизненно необходимого газа.

- В Челябинской области произошло чрезвычайное происшествие с кислородным оборудованием. Глава нашего региона поручил сформировать комиссию для выборочного обследования кислородных станций и помещений для хранения кислородных баллонов, – отметил заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Александр Жестков.

В Родильном доме №2 города Владимира также проведена проверка работы системы снабжения кислородом. Члены комиссии осмотрели бокс для хранения кислородных баллонов, кислородную рампу, емкости. Замечаний ни к больнице, ни к роддому не было.

Главные врачи 17 районных больниц Владимирской области отчитались перед департаментом здравоохранения о результатах внеплановых проверок кислородного оборудования. Оно эксплуатируется в соответствии с правилами техники безопасности. Обслуживающий персонал в учреждениях прошел дополнительный инструктаж.