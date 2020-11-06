У владимирского вице-губернатора Сергея Шевченко диагностировали коронавирус

Первый вице-губернатор Сергей Шевченко заболел коронавирусом: он получил положительный результат анализов на COVID-19. Владимирский чиновник лечится амбулаторно и продолжает при этом работать, но только дистанционно. Как сообщили в пресс-службе, болезнь не мешает ему оставаться в постоянном контакте с губернатором, руководителями департаментов и секретариатом. Необходимые документы он просматривает и изучает по удаленным средствам связи, а подписывает электронной подписью, поэтому курируемый им социальный блок работает в штатном режиме.