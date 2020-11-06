В Петушинском районе задержали мошенника с популярного сайта объявлений

26-летний житель Петушинского района нашел на одном из популярных сайтов объявление о продаже телефона. Он договорился с продавцом о покупке и пришел за товаром. При личной встрече молодой человек сказал, что у него нет с собой наличных денег, но он может выполнить перевод через свой телефон. Продавец продиктовал данные карты, и обвиняемый сделал вид, что отправил 40 тысяч рублей: создал шаблон перевода и показал уведомление об успешном проведении операции, которое потерпевший принял за реальное. Вот так 26-летний мошенник ушел с дорогим телефоном.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, продавец понял, что деньги за продажу не поступили, и обратился в полицию. Обвиняемого сразу задержали, он признался, что успел продать гаджет, а деньги - потратить. Расследование уголовного дела за мошенничество завершено и направлено в суд. Обманщика могут лишить свободы на срок до пяти лет.