Суздаль стал лучшим городом для гостиничного бизнеса с населением до 100 тысяч человек

В Москве в Центре международной торговли прошла церемония награждения победителей Национальной гостиничной премии 2020. Участники боролись за звание лучших в 30 номинациях. .

В премии 2020 приняли участие не только отели, но также и поставщики товаров и услуг для гостиничной сферы. Кроме того, 8 городов представили материалы для номинации" Лучший город для ведения гостиничного бизнеса". Всего было подано более 160 заявок из 56 городов России. К участию были квалифицированы 108 участников.

Суздаль победил в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» с населением до 100 тысяч человек. А суздальский арт-отель «Николаевский Посад» победил в номинации «Лучший отель категории „четыре звезды“».