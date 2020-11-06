Владимирский фармацевт признана одной из лучших в России

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Фармацевт аптеки Городской клинической больницы №5 города Владимира Ольга Чекурина заняла второе место в номинации «Лучший фармацевт» в рамках Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

В 2020 году на федеральный конкурс поступило 244 работ по 8 номинациям из 44 регионов и 6 федеральных органов исполнительной власти. Среди них оказалась наша коллега – владимирский фармацевт Ольга Чекурина, которая в этом году заняла первое место в региональном этапе конкурса.

Ольга Чекурина после окончания в 2000 году Владимирского медицинского училища работает в Городской клинической больнице №5 города Владимира, с 2002 года – в аптеке готовых лекарственных форм.

Отметим, что это второе призовое место медицинских работников Владимирской области на профессиональных всероссийских конкурсах за всю историю их проведения. В 2019 году заведующая эндокринологическим отделением Городской клинической больницы №5 города Владимира Наталья Маврычева впервые заняла призовое место на Всероссийском конкурсе врачей в номинации «Лучший эндокринолог». Владимирскому доктору было присуждено второе место, и вот очередной успех медицинского работника городской больницы №5.