Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил две награды на VII Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России».

В номинации «Событийные мероприятия» ролик «Первый охотничий фестиваль в Муромцево» занял второе место по России, а в рамках Центрального федерального округа работа музейщиков получила первую премию.

Местом проведение Первого охотничьего фестиваля была выбрана Усадьба Храповицкого – ярчайшего представителя прогрессивного передового промышленника начала XX-го века. В усадьбе находились все технические новинки того времени.

На презентации видео-ролика музей-заповедник делал упор на то, что одна из главных целей его создания – привлечение внимания общественности на необходимость восстановления «Русского Версаля среди Владимирских лесов». Видео получило широкое распространение в Интернете, у Усадьбы Храповицких появились постоянные помощники-волонтеры.