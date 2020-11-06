Во Владимирской области детские развлекательные центры будут закрыты до 29 ноября

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции по предложению главного государственного санитарного врача по Владимирской области внесены изменения в Указ Губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».

До 29 ноября во Владимирской области продлен запрет на нахождение детей до 16 лет без родителей или других законных представителей на территории, в зданиях и помещениях торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, в том числе на территории их фуд-кортов.

Также до этого же срока продлена приостановка деятельности детских развлекательных центров и детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов.

Между тем, допускается работа в этих развлекательных центрах и игровых комнатах развлекательных аппаратов с обязательным проведением их дезинфекции и размещением на расстоянии не менее 1,5 метров