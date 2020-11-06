Владимирские пенсионеры чаще всего жалуются на услуги ЖКХ

В октябре была проведена социальная акция «Правовой марафон для пенсионеров». Во Владимирской области региональный омбудсмен Людмила Романова организовала «горячую линию».

Наибольший процент обращений связан со сферой жилищно-коммунального хозяйства, были жалобы на нарушения прав потребителей, много было вопросов пенсионного и социального обеспечения, по получению санаторно-курортного лечения и обеспечению льготными лекарствами, а также по вопросам ограничений, связанных с развитием пандемии.

Правовую поддержку получили более 300 пожилых граждан в течение месяца.