Владимирца обвинили в самовольном занятии участка и незаконно привлекли к ответственности

Местного жителя постановлением и.о. главного государственного инспектора по использованию и охране земель по суздальскому району Управления Росреестра по Владимирской области привлекли к административной ответственности за самовольное занятие земельного участка. Мужчина обжаловал это решение в Суздальский районный суд, который отменил постановление и прекратил производство по делу из-за недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление. И мужчина обратился в суд, желая возместить расходы – он потратил восемь тысяч рублей на услуги представителя, а также получить компенсацию морального вреда. Свои переживания, беспокойство и волнение, унижение он оценил в двадцать тысяч рублей. Ленинский районный суд удовлетворил его требования частично: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии должно выплатить ему расходы, а также компенсировать ему моральный ущерб – его оценили в три тысячи рублей. Вышестоящая инстанция оставила решение без изменений.