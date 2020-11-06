Во Владимирской области малоимущие многодетные семьи с детьми до трех лет будут ежемесячно получать 9588 рублей

Губернатор Владимир Сипягин подписал закон «Об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2021 год».

Величина прожиточного минимума для детей установлена в размере 9588 рублей, что на 342 рубля больше показателя текущего года.

Выплату вправе получать семьи, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевые денежные доходы населения по Владимирской области на дату обращения. По данным Владимирстата, среднедушевой денежный доход населения Владимирской области во 2 квартале 2020 г. (данные на текущий момент) составил 25033,5 рубля.

По состоянию на 1 октября эту выплату получили 8027 семьи на 11645 детей – ею охвачено 87 процентов третьих и последующих детей.