В Меленковском районе после капитального ремонта откроют сельский дом культуры

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9 ноября в селе Коровино Меленковского района состоится торжественное открытие Даниловского культурно-досугового центра, который был капитально отремонтирован в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

В этом году на капремонт здания было выделено около 4,5 млн рублей, в том числе 3,6 млн – из федерального бюджета. На эти средства проведен капитальный ремонт крыши, фасада, фундамента, помещений, систем водоснабжения, канализации и отопления, выполнены сантехнические и электромонтажные работы, заменены оконные блоки.

Кроме того, около 1,7 млн рублей были направлены на приобретение музыкального и светового оборудования, кинопроектора, одежды для сцены, новой мебели, театральных кресел, витрин, оргтехники, сценических костюмов для творческих коллективов.