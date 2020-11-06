В Вязниковском районе мужчина ударил ножом своего приятеля

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Вязниковского района по статье "убийство".

- 3 ноября у мужчин во время распития спиртных напитков произошел конфликт. Ранее судимый обвиняемый нанес один удар ножом в грудь 33-летнему мужчине. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Следователь направил в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.