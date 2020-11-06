Во Владимирской области ожидается сильный ветер

В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня и вечером 6 ноября во Владимирской области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы ветра 15-17 м/с.

Кроме того, все выходные будут холодными и дождливыми. Столбик термометра не поднимется выще + 8 градусов.

Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.

Владимирцев просят не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.