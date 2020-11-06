В Александрове мужчина избил лежачую мать и оставил без питания, женщина умерла

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Александрова по факту нанесения смертельных побоев своей матери. По данным СК РФ по Владимирской области, 6 августа этого года обвиняемый поссорился со своей лежачей матерью. Поводом стало то, что за ней приходилось ухаживать, а самостоятельно женщина себя обслуживать не могла. В ходе конфликта мужчина нанес беспомощной матери удары по голове.

Несколько дней после произошедшего 75-летняя потерпевшая находилась в сознании. В очередной раз сын не захотел за ней ухаживать и ушел из дома. Женщина, оставшаяся без питания и ухода, умерла. Вину в преступлении мужчина признал полностью и раскаялся. Сейчас он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.