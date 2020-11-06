Театр кукол имени Образцова представит во Владимире спектакли «Кот в сапогах» и «Али-Баба и сорок разбойников».

Владимирцы хорошо помнят гастроли Театра Образцова с легендарными спектаклями для взрослых «Необыкновенный концерт» и «Божественная комедия», на этот раз образцовцы сыграют спектакли для детей.

На сцене Владимирского областного театра кукол пройдут показы двух знаменитых спектаклей «Али-Баба и сорок разбойников» и «Кот в сапогах».

Как отметил Борис Константинов, главный режиссер Театра кукол им. С. В. Образцова, «я в очередной раз благодарю программу «Большие гастроли», дающую театру возможность жить и двигаться дальше».

— Как и наши актеры, я рад возможности уйти от виртуального общения и вернутся к реальному, к настоящему. Владимирскому зрителю мы и «Большие гастроли» покажем два спектакля. «Али-Баба и сорок разбойников» – моноспектакль, где один кугрчакбоз (в буквальном переводе это «начальник кукол») представит восточную сказку. И не сомневайтесь, хотя кугрчакбоз один, но сорок разбойников к вам тоже приедут! И «Кот в сапогах» – это золотой фонд нашего театра. Нам интересно узнать ваше мнение – что сегодня для вас этот спектакль, созданный в то далекое время, но который жив по сей день? — прокомментировал Борис Константинов