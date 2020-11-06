Ковровчанина будут судить за хищение бюджетных средств

Житель Коврова, тридцати одного года от роду, обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. По версии следствия, еще в 2016 году он решил обманом получить из казны деньги, выделяемые в качестве гранта из бюджета администрации Камешковского района для софинансирования целевых расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. Направив в администрацию документы для получения гранта, он предоставил недостоверную информацию, которая не отражала его настоящих планов, связанных с организацией сети быстрого питания. Также предоставленные документы содержали ложные сведения о расходах по приобретению киоска стоимостью 70 тысяч рублей. Но чиновники поверили и выдали ему грант – 300 тысяч рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Выделенные средства бизнесмен потратил, а свою вину так и не признал. Тем не менее дело передано в суд. Если ковровчанина признают виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы.