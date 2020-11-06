В Юрьев-Польском районе нетрезвый мужчина угнал машину у своего работодателя и попал в ДТП

В августе этого года очевидцы сообщили о ДТП в Юрьев-Польском районе. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что виновник столкновения находится в состоянии алкогольного опьянения и не является собственником автомобиля. В дальнейшем полицейские выяснили, что машина принадлежит 45-летнего мужчине, у которого работает виновник аварии.

По данным УМВД по Владимирской области, обвиняемый, зная, что владелец находится в больнице, а его машина остается без присмотра, решил воспользоваться ситуацией: мужчина уехал на чужом авто за спиртным. Не справившись с управлением, обвиняемый совершил ДТП. Расследование уголовного дела за неправомерное завладение автомобилем завершено. Материалы передали в суд.