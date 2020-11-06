Владимирское "Торпедо" ворвалось в тройку лидеров

5 ноября состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были принято решение по несостоявшемуся матчу "Торпедо-Владимир" - "Чита": за неявку на матч без уважительной причины - присудить поражение ФК "Чита" со счетом 0:3.

Напомним, что футболисты из Читы не приехали из-за коронавируса, который нашли у игроков. Кроме того, из-за сложной эпидемиологической ситуации не приехала во Владимир и команда "Зенит" из Иркутска. Но по этому матчу решения еще не вынесено.

Сейчас владимирское "Торпедо" занимает третье место, имея 26 очков. На втором месте - "Тверь", в лидерах - "Олимп Долгопрудный".

Следующая игра черно-белых пройдет 7 ноября. Футболисты сыграют в Москве с командой "Родина". Матч пройдет без зрителей.