В Струнино построят новую поликлинику

В Струнино планируют построить новую взрослую поликлинику, в которую переедут все медицинские службы, ранее располагавшиеся в старом аварийном здании.

– На прошлой неделе областная программа модернизации звена первичной медицинской помощи в режиме видеоконференцсвязи прошла согласование с Минздравом. В рамках этой программы в течение трех лет порядка трех миллиардов рублей из федерального бюджета будет выделено Владимирской области на строительство новых объектов и реконструкцию и капитальный ремонт старых объектов здравоохранения, которые расположены в населенных пунктах с численностью населения до 50000 человек. Поликлиника Струнино включена в эту программу, - рассказала Елена Утемова, глава облздрава.

До 15 декабря департамент здравоохранения обязан провести общественные слушания, обнародовать все предложения и согласовать их с жителями. Только после этого программа будет считаться окончательно сформированной, а администрация области сможет подписать соглашение с Министерством здравоохранения по финансированию.