Во Владимирской области мужчины хотят зарабатывать на 10 тысяч больше, чем женщины

Накануне Всемирного дня мужчин, который принято отмечать в первую субботу ноября, эксперты hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, подготовили подборку интересных фактов о трудоустройстве сильного пола.

По данным базы hh.ru за последний год, на мужчин приходится 49% резюме в России, во Владимирской области – 47%.

«Самыми мужскими» можно назвать профессиональные сферы «Инсталляция и сервис» (96% резюме принадлежат мужчинам), «Безопасность» (93%), «Автобизнес» (91%), «Рабочий персонал» (90%) и «Добыча сырья» (87%). Реже всего мужчины размещают резюме в сферах «Бухгалтерия, финансы» (13%), «Управление персоналом» (19%) и «Наука, образование» (22%).

Средняя заработная плата, на которую рассчитывают соискатели-мужчины из Владимирской области, по данным за последний месяц составляет 40 тысяч рублей – это на 10 тысяч рублей выше, чем зарплатные ожидания женщин.

9% мужчин из Владимирской области рассматривают работу вахтовым методом. По России в целом цифра примерно такая же.