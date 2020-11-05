Во Владимире общественники обсудили проект будущего Дворца спорта

5 ноября в департаменте физической культуры и спорта Владимирской области на заседании общественного совета обсудили проект технического задания на разработку проектно-сметного документа по строительству многофункционального спортивного комплекса во Владимире. Будущий дворец спорта построят на участке площадью 12 гектара на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей , рядом с ВлГУ. Планируется, что в спортивном комплексе, который станет самым большим в области, появится универсальный спортивный зал размером 80х45 м под два игровых поля, пятидесятиметровый бассейн на восемь дорожек, четыре тренировочных зала 30х15 м для различных видов спорта - самбо, бокс, тяжелая атлетика и спортивная борьба. Также в здании предусмотрены восстановительный центр, конференц-зал, медицинский кабинет, спортивная инфраструктура появится и на улице.