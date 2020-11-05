Владимирцы в пандемийный год стали меньше покупать

Как отмечают статисты, в сентябре этого года продолжают снижаться объемы продаж продуктов и непродовольственных товаров по сравнению с сентябрем прошлого года. Покупки продуктов и напитков, и табачных изделий уменьшились на 0,1%, Если в прошлом сентябре их купили на 176 395 миллионов рублей, то в этом – только 175 553 с небольшим миллионов рублей. Продажа непродовольственных товаров упало еще сильнее - на 4,9%, с 8 537,3 миллионов рублей до 6 659,8 миллионов. Всего за девять месяцев этого года торгующими организациями, индивидуальными предпринимателями, а так же розничными рынками и ярмарками Владимирской области было продано товаров на 176,4 миллиардов рублей, что меньше на 2,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.