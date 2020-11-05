Владимирским пенсионерам повысили прожиточный минимум почти на 700 рублей

В следующем году прожиточный минимум для пенсионеров региона составит 9800, его размер утвердил губернатор Владимир Сипягин. Как отмечают в областной администрации, это на 498 рублей больше, чем в первоначальной редакции, и на 723 рубля выше цифры текущего года. Величину прожиточного минимума для пенсионеров будут учитывать при установлении социальной доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законодательством. Право на эту доплату получают пенсионеры, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. По состоянию на 1 сентября этого года федеральную социальную доплату к пенсии, средний размер которой составляет 2170,58 рубля, во Владимирской области получали более 36700 человек – это 10,4 процента неработающих пенсионеров, проживающих в регионе.