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В Коврове из-за неосторожности при сварке сгорел автомобиль

Пожарным удалось отстоять соседние гаражи от огня
Ирина Мальцева
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Фото пожарной охраны города Коврова

Фото пожарной охраны города Коврова

Тушить пламя ковровским сотрудникам ГУ МЧС пришлось вечером 4 ноября. В 19:28 в пожарную охрану города Коврова поступило сообщение о горящем автомобиле в гаражах в районе улицы Волго-Донская. Когда пожарные приехали, автомобиль уже полыхал открытым пламенем, огонь успел перекинуться на кровлю соседнего гаража. Пожарные быстро потушили огонь, не дав ему распространиться на всю линейку гаражей. Как рассказали в пресс-службе пожарной охраны города Коврова, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

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