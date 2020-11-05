В Коврове из-за неосторожности при сварке сгорел автомобиль

Фото пожарной охраны города Коврова

Тушить пламя ковровским сотрудникам ГУ МЧС пришлось вечером 4 ноября. В 19:28 в пожарную охрану города Коврова поступило сообщение о горящем автомобиле в гаражах в районе улицы Волго-Донская. Когда пожарные приехали, автомобиль уже полыхал открытым пламенем, огонь успел перекинуться на кровлю соседнего гаража. Пожарные быстро потушили огонь, не дав ему распространиться на всю линейку гаражей. Как рассказали в пресс-службе пожарной охраны города Коврова, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.