В школах и детских садах Владимирской области запретили новогодние утренники

На 5 ноября во Владимирской области 232 ребенка заболели коронавирусом, 36 из них – в детских садах, 196 – в школах.

Низкий уровень заболеваемости - в школах Радужного, Судогодского, Ковровского и Юрьев-Польский районов.

До 8 ноября продлены в школах Кольчугино, поселке Бавлены, отдельных школах Мурома, Киржачского, Муромского и Петушинского районов, все школы Гусь-Хрустального района. Полностью закрытых школ нет.

- Частично по коронавирусу и ОРВИ закрыты 5 муниципальных общеобразовательных организаций (на прошлой неделе их было 12), в том числе 2 по ОРВИ (в Коврове и Владимире, на прошлой неделе было 5 школ); по коронавирусу – 3 (в Селивановском и две в Меленковском районах, на прошлой неделе таких школ было 7), - рассказали в департаменте образования.

13 детских садов закрыты на карантин частично (было – 16). 2 детских сада закрыты полностью (в поселке Иванищи Гусь-Хрустального района и в деревне Вышманово Собинского района).

5 ноября в областном центре вышли с каникул лицей № 14 и школы № 19, 28, 31, 33, 36, 46 и частично 37 (основная и старшие классы).

5-6 ноября продолжатся каникулы в средних школах № 8, 22 и частично 37 (1-4 классы). Кроме того, на карантине находится один класс в средней образовательной школе №10 и одна группа в ДОУ №16: эти класс и группа работают, но исключен прием новых детей, не контактировавших с ребятами в них.

Кроме того, до 1 января 2021 запрещены массовые мероприятия в школах и детских садах. Это значит, что новогодних утренников можно не ждать.