В микрорайоне Оргтруд Владимира рекультивировали свалку

В конце июня 2020 года в микрорайоне Оргтруд начались работы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов. Их заказчиком в рамках реализации нацпроекта «Экология» выступила администрация города Владимира. Контракт с подрядчиком, который рекультивировал свалку, был заключен на 54,7 млн рублей - доля федерального бюджета составила 89% стоимости. Площадь рекультивированного участка - 2,3 га.

- Сверху и снизу отходы закрыты изолирующим материалом бентомат, который гарантирует безопасность окружающей среды от вредного воздействия. Также сверху участок засыпан плодородным грунтом, на котором выполнен посев семян, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Свалка в Оргтруде была организована в 1970-х годах для нужд Камешковского района. Складирование отходов на ней велось до 1998 года. С 2006 года свалка была полностью выведена из эксплуатации. В 2015 году за счет средств бюджета города Владимира был разработан проект рекультивации, он прошел государственную экологическую экспертизу и экспертизу проектно-сметной документации. Средства в сумме 54,7 млн рублей были выделены в этом году.