Спортсменка из Мурома стала первой в командном забеге на Чемпионате России по конькобежному спорту

31 октября – 3 ноября в конькобежном центре «Коломна» прошел Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. На соревнованиях выступили 106 лучших конькобежцев России.

В дни проведения национального чемпионата были обновлены три рекорда коломенской арены. Участники показали 96 лучших результатов сезона и установили 27 личных рекордов.

Как сообщает интернет-портал Муром-24, по итогам соревнований Елена Еранина – спортсмен-инструктор Спортивной школы олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва - в составе сборной команды Московской области стала первой в командном забеге 6 кругов, а в дисциплине масстарт 16 кругов - третьей.

Елена Еранина - мастер спорта по конькобежному спорту, член сборной команды России по конькобежному спорту. Победитель Кубка России по конькобежному спорту 2019 г. На Кубке Мира по конькобежному спорту заняла 8 место в 2019 г. Неоднократный победитель Всероссийских соревнований. Победитель смотра-конкурса "Муром - округ спортивный" в номинации "Лучший спортсмен 2019 года"