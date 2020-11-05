В Вязниковском районе задержали водителя с поддельными правами

В начале октября на одной из улиц Вязников остановили автомобиль «ВАЗ-21120» под управлением 36-летнего местного жителя. Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало сомнение в подлинности. По данным УМВД по Владимирской области, проверка по базам показала, что документ с таким номером был выдан другому человеку. А у данного водителя вообще нет прав.

В дальнейшем экспертиза подтвердила, что предъявленный документ изготовлен не по технологии предприятия Госзнак, а способом цветной струйной печати. Водитель признался, что купил удостоверение несколько месяцев назад через интернет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.