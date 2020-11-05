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Во Владимире впервые встретили турпана

Редкую для региона птицу удалось сфотографировать
Ирина Мальцева
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Фото сообщества "Птицы Владимирской области"

Фото сообщества "Птицы Владимирской области"

Во Владимирской области зафиксировали редкую северную утку – турпана. Осенью большинство турпанов улетают зимовать в западную Европу, добираясь туда вдоль северных морей. И только одиночки или небольшие стаи летят зимовать на юг, пролетая среднюю полосу России, в том числе и Владимирскую область. В это время можно заметить редкую для наших широт птицу, но хотя сообщения о том, что этих птиц видели, были, сфотографировать ее удалось только этой осенью - 30 октября бердвотчер Михаил Малышев сумел сфотографировать залетного гостя.

Живой уголок