Во Владимире впервые встретили турпана

Фото сообщества "Птицы Владимирской области"

Во Владимирской области зафиксировали редкую северную утку – турпана. Осенью большинство турпанов улетают зимовать в западную Европу, добираясь туда вдоль северных морей. И только одиночки или небольшие стаи летят зимовать на юг, пролетая среднюю полосу России, в том числе и Владимирскую область. В это время можно заметить редкую для наших широт птицу, но хотя сообщения о том, что этих птиц видели, были, сфотографировать ее удалось только этой осенью - 30 октября бердвотчер Михаил Малышев сумел сфотографировать залетного гостя.