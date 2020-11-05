Во Владимире появятся еще три бригады скорой помощи

Глава департамента здравоохранения Елена Утемова на брифинге рассказала, что девять фельдшеров закончили обучение по программе профессиональной переподготовки и трудоустраиваются на станцию скорой медицинской помощи во Владимире. А значит в областном центре будут дополнительно сформированы как минимум три бригады скорой помощи.

Сейчас ситуация с кадрами в больницах удручающая. Мало того, что человек не хватает, так и много врачей сами заболевают.

- Порядка 6 процентов медицинских работников ежедневно находятся на больничном. Это порядка 350 врачей, 650 человек — среднего медицинского персонала и 85 человек — младшего медицинского персонала, - рассказала Елена Утемова. - 16 медиков не смогли справиться с коронавирусом.