Жительница Александровского района оклеветала знакомого

Сорокапятилетнюю жительницу города Струнино Александровского района обвиняют в совершении в совершении заведомо ложного доноса о преступлении. Ночью 19 сентября она в отделении полиции сообщила, что ее знакомый якобы пытался убить ее. Но, как выяснилось во время проверки, покушения не было, а женщина решила оклеветать знакомого из-за случившейся между ними накануне ссоры. Теперь местной жительнице грозит штраф до трехсот тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет либо лишения свободы на такое же время.