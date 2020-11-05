Во Владимирской области на бирже стоят больше 30 тысяч человек

В октябре Центры занятости области сняли с учета около трех тысяч человек.

- На сегодняшний день на биржах стоит 30 007 человек, из которых 28 589 зарегистрированы в качестве безработных. Уровень безработицы по сравнению с сентябрем снизился на 0,3%, - сообщил Андрей Григорьев, директор департамента труда Владимирской области.

Пособия по безработице сейчас получают 11 815 жителей области. Однако около 40 процентов находятся вне зоны досягаемости.

- Люди сделали себе "левые" электронные адреса, чтобы получать пособие. Однако это у них не получится. Мы ожидаем правительственное постановление, которое позволит центрам занятости снимать безработных с учета в случае их длительной неявки или игнорирования обращений из Центров занятости населения, - подчеркнул Андрей Григорьев.