Во Владимире заработали два новых светофора

5 ноября во Владимире начали работать два новых светофора - на перекрестке проспекте Ленина с улицей Ставровской и на перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва в районе рынка «Слобода». Установка светофора на проспекте Ленина обошлась в 1 147 000 рублей, на перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва – 2 571 000 рублей. Светофор на перекрестке проспекте Ленина оборудован кнопкой для включения сигнала, разрешающего переход проезжей части пешеходами, также смонтированы светофоры-дублеры на консолях над проезжей частью для удобства водителей автотранспорта. А на светофоре на перекрестке улиц Верхняя и Нижняя Дуброва сигнал включается автоматически. Как отмечают в мэрии, новые светофоры существенно повысят безопасность всех участников дорожного движения и «разгрузит» от пробок участки улично-дорожной сети. Впрочем, сами автомобилисты не уверены в этом и считают, что светофор на Дуброве заставит стоять водителей в пробках и вызовет транспортный затор. Однако в течение недели работники компании, установившей светофор, вместе со специалистами городского управления ЖКХ протестируют интенсивность транспортных потоков на перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва, и в случае необходимости откорректируют временные интервалы работы светофоров. Напомним, в этом году в областной столице установили еще три новых светофора - на перекрестке пр. Строителей с ул. Белоконской, на перекрестке ул. Тракторной с ул. Кулибина и в районе дома № 19 на ул. Нижняя Дуброва. Теперь многие горожане надеются на светофор в центре, где на Большой Московской за последнее время сбили несколько человек при переходе по «зебре».