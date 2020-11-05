Владимирцам с хроническими заболеваниями и беременным, обязанным уйти на самоизоляцию, больничный не положен

Напомним, 30 октября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности, обязав соблюдать режим самоизоляции жителей с хроническими заболеваниями бронхо-легочных путей, щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы, а также беременных. Исключение сделано для медработников и тех, кто необходим на работе для того, чтобы процесс не встал. Но, как оказалось, выполнить это непросто: ни людям с хроническими заболеваниями, ни беременным больничный на основании этого документа не положен, его дадут, только если они действительно заболеют. Как отметила на брифинге 5 ноября директор облздрава Елена Утемова, она консультировалась с фондом социального страхования, больничный для самоизоляции этим категориям никто не даст. Единственный вариант, который она предложила - договориться с работодателем и взять отпуск за свой счет. Правда .неизвестно, на какой период – эпидобстановка пока остается напряженной.