Александровский суд будет рассматривать дело об убийстве, совершенном семь лет назад

Перед Александровским городским судом предстанет пятидесятипятилетний иностранец. Семь лет назад мужчина жил в Александрове с местной жительницей. Неизвестно ,что произошло между парой, но вечером 9 октября 2013 года он жестоко расправился с сорокатрехлетней возлюбленной, не менее двенадцати раз ударив ее ножом по лицу, телу и рукам, которыми несчастная пыталась закрыться. От полученных ран женщина умерла на месте, а ее сожитель сбежал. С 2013 года производство по делу было приостановлено, поскольку выйти на след злоумышленника не получалась. Найти его удалось лишь в марте 2020 года. К тому времени он уже отбывал срок – в сентябре 2019 года в Костромской области он напал на человека, причинив тяжкий вред здоровью, а от полученных травм жертве скончалась.