В Петушках двух подростков осудили за грабеж

Два несовершеннолетних подростка из Петушинского района начали год неординарно: утром 1 января пьяные пацаны решили похитить чужое имущество, чтобы заработать. Встретив на улице в Петушках прохожего, приятели избили его, нанося удары, в том числе и по голове, и открыто похитили у него телефон «Самсунг». Подростков нашли, за грабеж один из них, раньше не конфликтовавший с законом, получил год условно с испытательным сроком один год. А второй, уже судимый, получил реальное лишение свободы: один год и восемь месяцев он проведет в испытательной колонии. Приговор не вступил в законную силу.