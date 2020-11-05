В Муроме обустроили пешеходную дорожку

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, на улице Ярославского в городе на Оке есть автомобильная дорога, но нет тротуара, и жители вынуждены ходить по проезжей части, рискуя попасть под машину. Прокурор обратился в суд, который, согласившись с его доводами, обязал МУП «Дорожное хозяйство» обустроить на улице тротуар или пешеходную дорожку. На это учреждению дали приличный срок – пять месяцев. В итоге «Дорожное хозяйство» с учетом данной судом отсрочки уложилось в срок и сейчас дорожка наконец появилась.