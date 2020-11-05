В Юрьев-Польском треснула детская поликлиника

По зданию детской поликлиники в Юрьев-Польском пошли трещины. Как рассказывают местные жители, трещины появились во втором крыле местной поликлиники, где сидели педиатры. Временно детей принимают в том же крыле, что и взрослых, но, как уверяет администрация поликлиники, делают все возможное, чтобы развести больших и маленьких пациентов. Для приема детей выделили отдельные кабинеты, а узкие специалисты, лечащие и малышей, и взрослых, принимают в разное время. Сейчас назначена экспертиза, которая поможет понять, что происходит со зданием. Ее результатов ждут в пятницу, после этого будут решать, что делать. Родители надеются, что для приема детей все же выделят отдельное здание.