Во Владимирской области за сутки заболели коронавирусом 104 человека

Мы обошлись без новых анти-рекордов по заболеваемости Covid-19. 5 ноября 2020 года на 10 часов утра лабораторно подтверждено 104 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. При этом вторые сутки подряд выздоровевших больше - 112 человек. А умерших вовсе нет.

Вот как распределились случаи:

- 23 сл. в г. Владимире,

- 13 сл. в Муромском,

- 11 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 10 сл. в Вязниковском,

- по 8 сл. в Петушинском и Александровском районах,

- 7 сл. в Гороховкцком,

- 6 сл. в Ковровском и Камешковском,

- 4 сл. в Суздальском,

- 3 сл. в Кольчугинском,

- 2 сл. в Меленковском и Юрьев-Польском районах,

- 1 сл. в Собинском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10126 случаев заболевания.