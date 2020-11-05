Владимирские волонтеры, которые оказывают срочную помощь малоимущим и пенсионерам, победили в финале всероссийского форума

Создатели проекта "Служба срочной социальной помощи" Арина Серавкина и Елена Гаранина выступили в финале всероссийского форума "Сообщество", который организован Общественной палатой РФ. Владимирские волонтеры рассказали, что принимают звонки на номер "128" и помогают малоимущим и многодетным семьям, пожилым, детям-инвалидам бесплатно. В нашем регионе создан специальный центр, и его добровольцы выезжают с помощью во все районы области. Кроме того, не оставляют в беде и жителей из соседних регионов: волонтеры связываются с некоммерческими организациями, расположенными в их городах, и уже вместе обсуждают, чем можно помочь: продуктами, ремонтом, покупкой деткой коляски или кроватки.

Форум, как и сама церемония вручения премии, прошел в онлайн-формате. Проект владимирских активистов победил в номинации "Социальная помощь".

- Мы к этому шли не один месяц: бессонные ночи, бесконечные встречи, физическая и моральная усталость. У нас сложилась огромная команда единомышленников, с которыми мы сможем все. С новыми силами будем продолжать бой на этом невидимом для многих фронте социальной помощи, - сказали Елена и Арина.

Подробнее о проекте мы писали здесь.