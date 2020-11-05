Во Владимирской области полицейские изъяли запрещенные стероиды

фото УМВД по Владимирской области

Сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области при проведении совместных оперативных мероприятий с коллегами из ГУНК МВД России обнаружили незаконную поставку анаболических стероидных препаратов.

- Таблетки и ампулы с сильнодействующими препаратами, способствующими наращиванию мышечной массы, полицейские изъяли у 32-летнего приезжего, временно проживающего во Владимире, - рассказали в областном управлении МВД.

Установлено, что мужчина для личного пользования заказал через Интернет препараты с территории одного из соседних государств. Экспертное заключение подтвердило, что препараты содержат в своем составе вещества, запрещенные к свободному обороту в России.

Аналогичные факты пресечены полицейскими при проведении оперативных мероприятий в Александровском районе и в Радужном, где были задержаны 26 и 24-летний местные жители.

Общая масса изъятых из оборота запрещенных веществ превысила 82 грамма.

Возбуждены уголовные дела по статье "контрабанда сильнодействующих веществ".