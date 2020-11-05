В 2020 году владимирцы чаще стали жаловаться на отказ в льготном кредитовании или реструктуризации

За девять месяцев 2020 года в Банк России поступило 1367 жалоб от жителей Владимирской области, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более 67% обращений касались банковской сферы (922 жалобы), что на 26% больше чем годом ранее. Чаще всего владимирцы жаловались на нарушение частоты и времени взаимодействия по возврату кредита, на отказы в предоставлении льготных кредитов или реструктуризации, а также на навязывание дополнительных услуг при заключении кредитного договора.

По остальным направлениям количество жалоб существенно снизилось. Так, за 9 месяцев 2020 года Банком России получено 135 жалоб на страховщиков, что на 37% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Существенное снижение демонстрирует ОСАГО – 93 против 180 жалоб годом ранее. Реже владимирцы стали жаловаться и на работу микрофинансовых организаций. С их деятельностью было связано 128 обращений, что на 21% меньше, чем в прошлом году.