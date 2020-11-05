Владимирские боксеры завоевали 35 медалей на турнире "Память"

фото федерации бокса Владимирской области

С 29 октября по 1 ноября во Владимире на базе дворца спорта "Лидер" спортивного комплекса "Торпедо" прошел традиционный турнир по боксу "Память", посвященный памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей, среди старших юношей 2004-2005 гг.р., юниоров 2002-2003 гг.р., мужчин 2001 г.р. и старше; девочек 2006-2007 гг.р., девушек 2004-2005 гг.р., юниорок 2002-2003 гг.р., женщин 2001 г.р. и старше.

В турнире приняли участие около 150 спортсменов из 16 регионов нашей страны: Владимирская, Ивановская, Костромская, Брянская, Ярославская, Нижегородская, Вологодская, Архангельская, Тверская, Тюменская, Рязанская, Московская области, Пермский край, республика Чувашия, Москва, Санкт-Петербург.

От Владимирской области выступало 50 боксеров.Спортсмены показали отличную технико-тактическую и физическую подготовку. Состоялись очень интересные и конкурентные бои.

Владимирские боксеры завоевали 36 медалей: 15 - за 1 место, 7 - за 2 место, 14 - за 3 место. На закрытии соревнований победители и призеры награждались дипломами, медалями, ценными подарками.

По итогам соревнований также определены лучшие спортсмены: юноши 2004-2005 гг.р.:

«Лучший боксер» – Сергей Маров (г. Владимир); «За волю к победе» – Артем Огородник (г. Москва);

юниоры 2002-2003 гг.р.: «Лучший боксер» – Сергей Зубков (г.Санкт-Петербург); «За волю к победе» – Дмитрий Курганов (г. Москва);

мужчины 2001 г.р. и старше: «Лучший боксер» – Константин Кайгородцев (г. Одинцово, Московская обл.); «За волю к победе» – Армен Мирзоян (Собинка).