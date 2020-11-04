О хрустале из Гусь-Хрустального можно прочитать в московском метро

В московском метрополитене можно прочитать о гусевском хрустале. Тематический поезд ходит по Арбатско-Покровской линии.

Это специальный проект Правительства Москвы, направленный на то, чтобы познакомить москвичей с художественными промыслами России. Помимо вагона с гусевским хрусталем в метро столицы есть вагоны с дымковской игрушкой, скопинской керамикой, гжельским фарфором, хохломской и городецкой росписью, а также тверской вышивкой.

Для того, чтобы прочитать информацию про хрусталь из города Гусь-Хрустальный, достаточно навести свой мобильный или айфон на изображение бренда из Владимирской области. С помощью QR-кода на телефон передается рассказ об истории стекольного дела в Гусь-Хрустальном и особенностях работы стеклодувов. По данным столичных властей это сделали уже более миллиона человек.