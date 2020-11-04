В поселке Горки, где пропал 7-летний Савелий Роговцев, неизвестные представляются поисковиками и проникают на чужие участки

Уже больше месяца в поселке Горки Камешковского района длятся поиски семилетнего Савелия Роговцева, который 28 сентября не вернулся из школы. И в последнее время на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" всё чаще начали поступать жалобы от жителей поселка.

Они говорят, что в поселке появились люди, представляющиеся поисковиками, но ведут они себя грубо, нарушают общественный порядок, проникают на чужие участки, ломают заборы, требуют впустить в дом для осмотра, забирают чужие вещи, вскрывают дачные домики в садовых товариществах в районе. Представители "Лизы Алерт" даже обратились в соцсетях со словами, что они никакого отношения к этим людям не имеют.

"Мы не нарушаем границ частной собственности, не ломаем чужое имущество, не врываемся в жилища... Осмотр домов, участков и уж тем более обыск – следственное действие, выполняемое только представителями правоохранительных органов... Если у вас возникают сомнения и вы хотите проверить, является ли человек, представившийся поисковиком, участником нашего отряда, позвоните по номеру 8-800-700-54-52", - написали поисковики.